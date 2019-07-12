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فتاة باكستانية تعيش برقبة غريبة !

فتاة باكستانية تعيش برقبة غريبة !
http://almnatiq.net/?p=750223
المناطق_متابعات

تناولت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية قصة طفلة باكستانية تعاني من مشاكل صحية شديدة و قد يزداد الوضع سوءاً في حالة تركت دون علاج مناسب.
وحسب “الصحيفة” تعرضت الفتاة آفشين كومبار، 11عاماً لحادث وهي رضيعة ذات ٨ أشهر عندما سقطت على الأرض أثناء لعبها ما أدى لانحناء رقبتها لـ ٩٠ درجة و تصلبها لسنوات عانت خلالهم من مشاكل أثناء الأكل و النوم و حتى دخول دورة المياه.
وحاولت أسرة الفتاة الفقيرة أن تعرضها على المراكز الصحية بمدينتهم المتواضعة و لكن لم يساعدها أحد، و نصح الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية كبيرة ولكن تكلفتها باهظة.
توفي والد آفشين منذ عام متأثراً بالسرطان و ترك الأسرة المكونة من الأم و ٦ أبناء على مصدر الدخل الوحيد و هو دخل الأم الذي يصل إلى ٧٤ دولار سنوياً فقط.
ناشدت الأسرة هيئات عدة لمساعدتها و أعربت عن قلقهم تجاه مستقبل آفشين الغامض و الخوف من مضاعفات حالتها الصحية.
و بالفعل لاقت قصة آفشين اهتمام جمعية نسائية عالمية مهمة ووعدت برعاية الحالة و إجراء الجراحة لها و تم إدخال الحالة مشفى آغا خان الجامعي في باكستان لإجراء اللازم.

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