«التحرش» يصل إلى مجلس النواب البريطاني

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كشف تقرير رسمي أن مساعدي النواب في مجلس العموم البريطاني يواجهون خطر التحرش الجنسي والتنمر، في حالة مسكوت عنها منذ فترة تخوفا من الانتقام. وأضاف التقرير أن موظفات في مجلس العموم يتعرضن لإشارات وحركات جنسية غير مرغوب فيها تكون أحيانا «بالقوة»، وكثيرا ما تصدر تعليقات خادشة للنساء العاملات في السياسة. وجاء التقرير بعد سلسلة اتهامات بالتحرش، ورد فيها أن شكاوى عدة، ما ينذر بمشكلة باتت مؤرقة. إذ يعاني موظفون وموظفات من حركات مشبوهة مصحوبة باللمس. وأضاف التقرير: «مارست قلة من أعضاء البرلمان التنمر و/ أو التحرش بموظفين في السابق وما زالت تفعل ذلك، رغم تطبيق قواعد السلوك البرلماني الجديدة»