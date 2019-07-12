احدث الأخبار

بعد 30 عاما.. كيف «تتحول» العواصم لندن وباريس ومدريد؟
أبرز المواد
 «التحرش» يصل إلى مجلس النواب البريطاني
أبرز المواد
 حملة ترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين من أميركا تبدأ الأحد
أبرز المواد
 اتهام 38 شيعياً بعد مواجهات مع قوات الأمن في نيجيريا
أبرز المواد
 النفط قرب أعلى مستوى له في 6 أسابيع وبرنت عند 66.81 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
 فتاة باكستانية تعيش برقبة غريبة !
أبرز المواد
 هطول امطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: تفاوت شاسع بين البلدان في تقرير مؤشر الفقر العالمي
أبرز المواد
 محافظ طبرجل يدشن الهوية البصرية والحسابات الرسمية لمهرجان الفاكهة بطبرجل
منطقة الجوف
 نقش إسم “طلال مداح” على مدخل مسرح “المفتاحة”
أبرز المواد
 الأسطول الأمريكي الخامس: ننسق مع البحرية البريطانية وحلفاء آخرين لحماية الملاحة
أبرز المواد
 سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي الخبراني ..
أبرز المواد
بعد 30 عاما.. كيف «تتحول» العواصم لندن وباريس ومدريد؟

بعد 30 عاما.. كيف «تتحول» العواصم لندن وباريس ومدريد؟

أبرز المواد
«التحرش» يصل إلى مجلس النواب البريطاني

«التحرش» يصل إلى مجلس النواب البريطاني

أبرز المواد
حملة ترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين من أميركا تبدأ الأحد

حملة ترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين من أميركا تبدأ الأحد

أبرز المواد
اتهام 38 شيعياً بعد مواجهات مع قوات الأمن في نيجيريا

اتهام 38 شيعياً بعد مواجهات مع قوات الأمن في نيجيريا

أبرز المواد

بعد 30 عاما.. كيف «تتحول» العواصم لندن وباريس ومدريد؟

بعد 30 عاما.. كيف «تتحول» العواصم لندن وباريس ومدريد؟
ستختفي الثلوج من برج إيفل.
http://almnatiq.net/?p=750236
المناطق_متابعات

كشف تقرير مناخي حديث أن عام 2050 سيشهد تغيرات واسعة في المناخ العالمي، إذ سيصبح مناخ لندن مشابها لمدريد اليوم، وطقس باريس مثل كانبيرا، واستوكهولم كبودابست، وموسكو يشبه صوفيا، أي أكثر حرارة وأقل برودة. ما يعني أن التغيرات المناخية ستكون أكثر دراماتيكية في المدن الاستوائية مثل كوالالمبور، وجاكرتا، وسنغافورة، التي ستشهد تغيرا غير مسبوق، ما يؤدي إلى ظواهر قاسية وحالات جفاف شديدة. وأكد التقرير المنشور في مجلة «بلوس وان» العلمية أن علماء زيوريخ السويسرية درسوا مناخ 520 مدينة رئيسية، وكشفوا أن مناخ مدن نصف الكرة الشمالي سيشابه المدن الواقعة على مسافة أكثر من 1000 كيلومتر جنوبا باتجاه خط الاستواء، بينما لن تشهد المدن الأقرب للاستواء حرارة أشد، غير أنها ستصاب بمزيد من الجفاف. وخلصوا إلى أن 77% من مدن العالم ستشهد تغيرا مناخيا ملحوظا، بينما سيتغير المناخ كليا في 22% منها. وسترتفع حرارة الصيف 2.5 درجة، كما سيصبح الشتاء أكثر دفئا بـ4.7 درجة مئوية

روابط ذات صلة

«التحرش» يصل إلى مجلس النواب البريطاني

«التحرش» يصل إلى مجلس النواب البريطاني
حملة ترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين من أميركا تبدأ الأحد

حملة ترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين من أميركا تبدأ الأحد
اتهام 38 شيعياً بعد مواجهات مع قوات الأمن في نيجيريا

اتهام 38 شيعياً بعد مواجهات مع قوات الأمن في نيجيريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*