5 خطوات تمنع تجسس «أندرويد» على جهازك

5 خطوات تمنع تجسس «أندرويد» على جهازك

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5 خطوات تمنع تجسس «أندرويد» على جهازك

5 خطوات تمنع تجسس «أندرويد» على جهازك
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حتى بعد رفضك لأذونات التطبيقات في أجهزتك، إلا أنها تجد طرقا عدة للتغلب على ذلك. إذ كشف خبراء التقنية أخيرا أكثر من 1000 تطبيق إندرويد في غوغل بلاي لديه القدرة على تجنب أي قيود، ما يسمح لها بجمع بياناتك الشخصية والبنكية وتحديد موقعك وجهات اتصالك. ويؤكد التقنيون أن هذه التطبيقات لديها حلول خفية ما مكنها من الاحتيال مئات الملايين من المستخدمين. ورغم أن علاج هذه المشكلة يتطلب انتظار الإصدار العام من نظام التشغيل Android Q الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، فإن هناك 5 خطوات يمكنك اتباعها لمنع تطبيقات أندرويد من الوصول إلى بياناتك الشخصية أو التجسس عليك. وهي:

1- إيقاف الأذونات من الإعدادات

2- تفعيل الأذونات أثناء الاستخدام

3- فحص جهازك تجنبا للفيروسات

4- التحقق من إعدادات الخصوصية

5- إيقاف الإعدادات في تطبيقات الصور

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