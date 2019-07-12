نزال أمير خان في جدة.. اليوم موسم جدة

نزال أمير خان في جدة.. اليوم موسم جدة

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نزال أمير خان في جدة.. اليوم موسم جدة

نزال أمير خان في جدة.. اليوم موسم جدة
http://almnatiq.net/?p=750238
المناطق_جدة

تتطلع الأوساط الرياضية في المملكة والعالم، اليوم (الجمعة)، إلى حلبة مدينة الملك عبدالله الرياضية التي ستشهد النزال الخاص الأول من نوعه في المملكة للملاكم العالمي أمير خان، الحاصل على لقب بطل العالم مرتين، وذلك في منافسة شرسة للفوز بلقب دوري الملاكمة العالمي، الأول والوحيد في العالم الذي ينظمه مجلس الملاكمة العالمي

ويعد النزال فرصة ذهبية لعشاق رياضة الملاكمة الذين سيستمتعون بعروض الإثارة والتشويق. وقبل ذلك، سجل الملاكم العالمي حضوراً مميزاً في عددٍ من الصالات الرياضية بمدينة جدة، ضمن فعاليات «أسبوع الملاكمة» في موسم جدة، حيث زار أمير خان عددا من الصالات الرياضية بمدينة جدة

من جانبه، صرح البطل العالمي أمير خان بقوله «هذا أقل شيء أقدمه إلى السعودية، في ظل التطور الكبير الحادث، وينبغي أن نحاول أن نطور رياضة الملاكمة، وأنا أتمنى ظهور لاعبين مميزين سعوديين في اللعبة، وأتطلع إلى هذه المباراة بشوق وحماس كبيرين»

وقال منظم دوري الملاكمة بيل دوسانجه، عن الحدث العالمي: «نتطلع إلى المشاركة في رؤية المملكة 2030، خصوصاً في لعبة الملاكمة. ويحدث هذا لأول مرة في التاريخ، فلم يحدث منذ عهد البطل العالمي السابق محمد علي كلاي أن تكون هناك 6 مباريات غير المباراة الرئيسية، وستنقل عبر قنوات عالمية»، مشيراً إلى أن البطولة ستكون مجمعة من باقي مناطق المملكة، وتتيح الفرصة لجميع الشباب السعوديين للمشاركة، من خلال وجود 8 فرق. وأضاف أن السعودية أصبحت محطة مهمة لجميع الرياضات، والبطولة هذه أكبر بطولة منذ عام 1947، لحضور شخصيات كبيرة وعالمية، وستسجل كتاريخ كبير سيحتفى به هنا

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