مشاركة 60 موهوبة في «مشكاة» التفاعلي للطاقة الذرية المتجددة

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شاركت 60 موهوبة من طالبات المرحلة المتوسطة، في معرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”

والتحقت الطالبات المشاركات في المعرض الذي اختتم في الرياض أمس، ببرنامج علمي متكامل ومتخصص في مجال الطاقة المستدامة، وذلك من خلال المحاضرات وورش العمل والتطبيقات العملية والزيارات العلمية، إلى جانب فقرة كسر الحواجز، التي تتيح لفريق العمل التعريف بأنفسهم والتحاور مع الطلاب عبر البرامج الإثرائية والترفيهية التي تمت جدولتها ضمن الأنشطة. ويأتي البرنامج ضمن البرامج الصيفية التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، الهادفة إلى تهيئة البيئة المناسبة للطلاب الموهوبين ومن ثم تدريبهم وزيادة مهاراتهم في مجالات حيوية سيكون لها دور في إعداد جيل المستقبل. واشتملت أنشطة البرنامج على ثلاثة مسارات رئيسة وهي اكتشف الطاقة، وبرامج الطاقة، ومسار البحث العلمي، إضافة إلى البرامج المصاحبة التي تتضمن رحلات علمية خارج المعرض يتم تنسيقها حسب خطة البرنامج

وتعرفت الموهوبات على تجربة صيفية مختلفة في مجال الطاقة المستدامة بهدف زيادة الحصيلة المعرفية، ودعم رؤية معرض مشكاة التفاعلي ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في إبراز القدرات الوطنية ودعم الطلاب ليساهموا في تحويل المملكة إلى مجتمع المعرفة والابتكار