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«الهيئة» تكشف للمواطنين مخاطر جريمة الابتزاز

«الهيئة» تكشف للمواطنين مخاطر جريمة الابتزاز
http://almnatiq.net/?p=750264
المناطق_جدة

في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض شاركت هيئة محافظة الخرج بمعرض توعوي عن جريمة الابتزاز وذلك بمجمع الحديثي مول .

والمعرض يبرز جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز والطريقة المثلى للتعامل مع هذه الجريمة .

كما تم توزيع مطبوعات الرئاسة للتحذير من جريمة الابتزاز، وقد شهدت المشاركة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من المتسوقين والباعة خاصة الشباب والفتيات.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ودعم وتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند .

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