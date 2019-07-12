شاهد التفاصيل: 370 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض / مركز التوظيف عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في عددا من شركات القطاع الخاص. وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
الشركة الدولية للموارد البشرية sto/ ذكر
شركة الصافي دانون المحدودة/ ذكر
شركة ال طاوي للتشييد والبناء/ ذكر
شركة مصنع دهانات الجزيرة/ ذكر
الشركة الوطنية للتسويق المحدودة/ أنثى
شركة أباريل للتجارة المحدودة/ ذكر
شركة أكسيوم تيلكوم/ ذكر
شركة أركو/ أنثى
مصنع شركة الشرقاوي لأنظمة لتوزيع الهواء/ ذكر
شركة كدن العالمية/ أنثى
شركة أكسيوم تليكوم/ أنثى
تالنت السعودية/ أنثى
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php
التعليقات (٠) اضف تعليق