وظائف شاغرة في الرياض وجازان وحائل

المناطق_الرياض

أعلنت شركة المطاحن الثانية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة وتأمل الشركة ممن تتوفر لديه الشروط الموضحة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: [email protected]

وذلك خلال اسبوعين من تاريخ 14 /7 /2019 ومراعاة كتابة أسم الوظيفة والمدينة المتقدم عليها في خانة عنوان الإيميل.

وقالت ان الوظائف المتاحة هي:

أخصائي صيانة (الرياض – وظيفة واحدة).

أخصائي مواصفات المنتجات (الرياض – وظيفة واحدة).

أخصائي زيارة واختبار المختبرات (الرياض – وظيفة واحدة).

أخصائي أمن صناعي (الرياض – وظيفة واحدة).

أخصائي دعم تقنية معلومات (الرياض – وظيفة واحدة).

مراقب شؤون موظفين (جازان – وظيفتان).

منسق التدريب (جازان – وظيفة واحدة).

أخصائي ميزانية (جازان – وظيفتان).

محاسب (جازان – وظيفة واحدة).

أخصائي أعلاف (جازان – وظيفة واحدة).

سائق (جازان – وظيفة واحدة).

سائق (الرياض – وظيفة واحدة).

سائق (حائل – وظيفة واحدة).