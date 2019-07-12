وظائف شاغرة في الرياض وجازان وحائل

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وظائف شاغرة في الرياض وجازان وحائل

وظائف شاغرة في الرياض وجازان وحائل
http://almnatiq.net/?p=750274
المناطق_الرياض

أعلنت شركة المطاحن الثانية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة وتأمل الشركة ممن تتوفر لديه الشروط الموضحة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: [email protected]

وذلك خلال اسبوعين من تاريخ 14 /7 /2019 ومراعاة كتابة أسم الوظيفة والمدينة المتقدم عليها في خانة عنوان الإيميل.

وقالت ان الوظائف المتاحة هي:

أخصائي صيانة (الرياض – وظيفة واحدة).

أخصائي مواصفات المنتجات (الرياض – وظيفة واحدة).

أخصائي زيارة واختبار المختبرات (الرياض – وظيفة واحدة).

أخصائي أمن صناعي (الرياض – وظيفة واحدة).

أخصائي دعم تقنية معلومات (الرياض – وظيفة واحدة).

مراقب شؤون موظفين (جازان – وظيفتان).

منسق التدريب (جازان – وظيفة واحدة).

أخصائي ميزانية (جازان – وظيفتان).

محاسب (جازان – وظيفة واحدة).

أخصائي أعلاف (جازان – وظيفة واحدة).

سائق (جازان – وظيفة واحدة).

سائق (الرياض – وظيفة واحدة).

سائق (حائل – وظيفة واحدة).

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