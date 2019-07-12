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سلطات جبل طارق: تأكد نقل السفينة الإيرانية 2,1 مليون برميل من النفط الخام
http://almnatiq.net/?p=750289
المناطق - وكالات

أعلنت سلطات جبل طارق، تأكد نقل السفينة الإيرانية 2,1 مليون برميل من النفط الخام.

وحاولت أمس زوارق إيرانية اعتراض ناقلة نفط بريطانية قرب الخليج، قبل إجبار فرقاطة تابعة للبحرية الملكية لها على الابتعاد، بحسب ما قالته وزارة الدفاع البريطانية.

وتحركت الفرقاطة مونتروز بين الزوارق الثلاثة والناقلة البريطانية هيريتدج، قبل إصدارها تحذيرات لها، بحسب ما قاله متحدث باسم الوزارة.

ووصف المتحدث عمل الزوارق الإيرانية بأنه “مخالف للقوانين الدولية”.

وكانت طهران قد هددت باحتجاز سفينة بريطانية ردا على توقيف ناقلة نفط إيرانية بالقرب من منطقة جبل طارق الأسبوع الماضي، بعد الاشتباه بقيامها بتهريب نفط إلى سوريا. ولكنها نفت أي محاولة احتجاز.

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