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منتدى الباحة العلمي الدولي يستعرض مبادرات العسل

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صعود أسعار الذهب والفضة

صعود أسعار الذهب والفضة
http://almnatiq.net/?p=750297
المناطق - وكالات

صعد سعر أوقية الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1406.44 دولاراً أمريكياً وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 % إلى 1408.90 دولاراً أمريكياً.
وفيما يخص بقية المعادن النفيسة ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 % إلى 15.13 دولاراً أمريكياً وانخفض سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.1 % إلى 819.50 دولاراً أمريكياً وتراجع سعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.5 % إلى 1552.50 دولاراً أمريكياً. للأوقية.

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