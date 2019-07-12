“الزعاق” يعلن موعد خسوف القمر في المملكة والخليج

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أعلن الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن موعد خسوف القمر في المملكة، قائلا: ” سيحدث خسوف للقمر في يوم الثلاثاء القادم ابدار شهر ذو القعدة ١٤٤٠/١١/١٣ هجري الموفق ١٦ يوليو ٢٠١٩ “.

ولفت الزعاق خلال تغريدة منشورة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” الخسوف يشاهد جزئياً عندنا في المملكة و الخليج ويستمر قرابة الثلاث ساعات يبدأ من ١١ م وينتهي ٢ ص “.