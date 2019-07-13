وزير الخدمة المدنية: نعمل على تطوير لوائح عدة وزارات.. وإصدار رخص للوظائف المهنية

المناطق - الرياض

أكد سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، أن وزارته تعمل على تطوير اللوائح الوظيفية لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، إضافة إلى دراسة إيجاد الرخص المهنية لبعض الوظائف والمهن.

وقال الحمدان وفقا لـ”الاقتصادية”، إنه جرى استكمال جزء كبير من التعديلات في لائحة الوظائف الصحية، إضافة إلى لوائح الوظائف الهندسية والدبلوماسية، منوها إلى أن اللائحة التعليمية هي أولى نتائج عمل اللجان المشتركة.

وأشار وزير الخدمة المدنية على هامش مؤتمر صحافي خاص بلائحة الوظائف التعليمية بمشاركة الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم في الرياض أمس، إلى أن وزارته تعمل على لائحة الحقوق والمزايا المالية، منوها بأن هناك مهنا لا تحتاج إلى رخص مهنية.

وأوضح أن هذه اللوائح الجديدة لن تكون ثابتة، وستخضع للمراجعة بعد فترات التطبيق، والعمل على مراجعتها بشكل دوري، مشيرا إلى أن اللائحة التعليمية ستكون نافذة بعد 180 يوما من إقرارها، واصفا قرار اعتماد اللائحة بمحطة تاريخية في مسيرة التعليم في المملكة.

وزاد “اعتماد لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الخاص بها هو نتاج التوجيهات السديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الحثيثة من ولي العهد، وذلك لإقرار لائحة تعليمية عصرية تتناسب وتتواكب مع توجهات المملكة، كون التعليم هو أساس نهضة أي مجتمع”.