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إلزام المحاسبين القانونيين الأجانب بالتسجيل لحصر الوظائف وكشف الشهادات المزورة

إلزام المحاسبين القانونيين الأجانب بالتسجيل لحصر الوظائف وكشف الشهادات المزورة
http://almnatiq.net/?p=750309
المناطق - الرياض

تعكف الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على إطلاق برنمج التسجيل المهني إلزاميا، لجميع الوافدين الذين يعملون في مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك بربط رخص العمل بالبرنامج.
وقال وفقا لـ”الاقتصادية” عبدالله الراجح؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن التسجيل سيساعد بلا شك على القضاء على الشهادات المزورة والتعرف على الوضع الحالي للوظائف المحاسبية وشاغليها من غير السعوديين، كما سيساعد على وضع الخطط المستقبلية المبنية على الحقائق لتمكن الجهات ذات العلاقة من توطين مهنة المحاسبة والمراجعة من الكفاءات الوطنية.
وأشار الراجح إلى ارتفاع عدد الملتحقين بالهيئة في النصف الأول من العام الجاري إلى 1972 محاسبا منهم 68 سيدة.
وبشأن المخالفات، أوضح أنه تم رصد 55 مخالفة خلال الفترة نفسها، منها 28 مخالفة حفظت، وعشر مخالفات أوقفت، و13 إنذارا وثلاث تم لومها، وواحدة شطبت. ووفقا لنظام المحاسبين القانونيين، فإنه يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يزاول المهنة فعلا وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

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