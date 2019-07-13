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LaunchBoard لتشغيل تطبيقات الهواتف بلمسة واحدة

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LaunchBoard لتشغيل تطبيقات الهواتف بلمسة واحدة

LaunchBoard لتشغيل تطبيقات الهواتف بلمسة واحدة
http://almnatiq.net/?p=750310
المناطق - الرياض

في العصر التقني الذي نعيش فيه باتت سرعة الاختصارات أمرا مهما لتوفير الوقت المستهلك في أي عملية، لذلك فإن جميع التطبيقات التي تعج بها المتاجر تركز في المقام الأول على زيادة السرعة والإنتاجية وتقليل التكاليف والوقت، ولا ينحصر ذلك على قطاع الأعمال فحسب، بل يتجاوز الأمر ليصل إلى المستخدمين الأفراد الذين تعج هواتفهم بالتطبيقات المختلفة التي يصعب الوصول إلى معظمها في بعض الأوقات، لذلك يأتي تطبيق LaunchBoard ليساعد المستخدمين على عملية الوصول إلى تطبيقاتهم التي يرغبون فيها.
ويعمل التطبيق المعتمد على إنشاء واجهة جديدة للمستخدم على شكل درج للتطبيقات سواء كان الدرج الافتراضي أو الذي يأتي في الواجهات المختلفة، حيث يوفر التطبيق لوحة مفاتيح مدمجة تهدف إلى تسريع تشغيل التطبيقات المثبتة والوصول إليها بسرعة عبر وضع أيقونة لوحة المفاتيح على الشاشة الرئيسة، وبمجرد الوصول إليها يمكن للمستخدم كتابة أول حرف للتطبيق المراد الوصول إليه، لتظهر له جميع التطبيقات التي تبدأ بالحرف ذاته.
كما يعمل التطبيق على إظهار تطبيق مصغر في واجهة المستخدم الرئيسة كاختصار لكتابة الحرف الأول من التطبيق المراد تشغيله، فضلا عن خيار تثبيت التطبيقات المفضلة التي يكثر استخدامها، وذلك من خلال كتابة اسم التطبيق أولا، ومن ثم الضغط عليه باستمرار، لتظهر أيقونة منبثقة تتيح خيار تثبيت التطبيق كأحد التطبيقات المفضلة.

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