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مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يكرم 100 متطوع ومتطوعة أنجزوا 2000 ساعة عمل تطوع في الحوار

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مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يكرم 100 متطوع ومتطوعة أنجزوا 2000 ساعة عمل تطوع في الحوار

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يكرم 100 متطوع ومتطوعة أنجزوا 2000 ساعة عمل تطوع في الحوار
http://almnatiq.net/?p=750321
المناطق - الرياض

 

كرم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ممثلا بإدارة برامج الشباب يوم الخميس 8 ذي القعدة 1440 الموافق 11 يوليو 2019، (100) متطوع ومتطوعة أنجزوا 2000 ساعة عمل تطوع’ بحضور سعادة الأستاذ / إبراهيم بن زايد العسيري نائب الأمين العام ’ في مقر المركز بالرياض.
ويهدف التكريم إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي ، واستقطاب المتطوعين والمتطوعات وتمكينهم من الإسهام في الأعمال والمشاريع التطوعية التي ينفذها المركز، بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والتلاحم الوطني بين أوساط الشباب.
وأوضح سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن زايد العسيري، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود المركز المستمرة لإشراك الشباب والشابات في البرامج التطوعية وإكسابهم’ وتدريبهم على برامج نشر ثقافة التطوع والحوار من خلال عدد من اللجان المختصة في المركز، حيث بلغ عدد المتطوعين الجدد في النصف الأول من عام 2019م أكثر من 100 متطوع .
وأكد أن المركز يحرص على تعزيز مشاركة الشباب واحتواء جهودهم وتنظيمها في العمل التطوعي، باعتباره قيمة إنسانية نبيلة تعزّز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى تطوير مجالات العمل التطوعي، من خلال تعزيز إسهامات مؤسسات العمل التطوعي والمتطوعين في خدمة المجتمع، ورفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030.
من جهته أوضح الأستاذ / ناصر الوليعي مدير إدارة برامج الشباب، أن العمل التطوعي قطع شوطاً كبيراً في المركز من خلال برنامج بيادر لدعم الأعمال التطوعية، الذي يقوم بتوظيف جميع خبراته فيما يتعلق ببرامج التطوع.
وبين أن المركز يعمل على استقطاب المتطوعين والمتطوعات وتدريبهم وتأهيلهم للعمل التطوعي ليكونوا سفراء للمملكة يعكسون ثقافتها وحضارتها في كافة أنحاء العالم، ويساهموا في إبراز واقعها الحقيقي الإيجابي في جميع المجالات، وتقديم الدعم اللازم لهم في جانب المشروعات التطوعية التي من شأنها أن تخدم مفهوم الحوار وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتنوع والتلاحم بين مختلف الأطياف الفكرية.
وفي ختام الملتقى كرم سعادة نائب الأمين المتطوعين والمتطوعات مع المركز مقدما لهم الشكر على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

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