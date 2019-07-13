احدث الأخبار

رصد مستوى “هائل” من الإشعاعات من غواصة نووية غارقة
أبرز المواد
 انخفاض الإنتاج الصناعي التركي 1.3% في مايو متجاوزا التوقعات
أبرز المواد
 أمريكا تغرم فيسبوك 5 مليارات بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين
أبرز المواد
 الإخوان “المسلّحون”.. حصان طروادة قطري لضرب اليمن المحرر
أبرز المواد
 “ويندوز 10” يتخلى عن كلمات المرور
أبرز المواد
 المملكة تستعرض إصلاحاتها الاقتصادية في الأمم المتحدة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو مليشيا الحوثي إلى إعادة النظر في 30 حكمًا بالإعدام
أبرز المواد
 رسميا .. عبدالفتاح آدم “نصراوي”
أبرز المواد
 LaunchBoard لتشغيل تطبيقات الهواتف بلمسة واحدة
أبرز المواد
 إلزام المحاسبين القانونيين الأجانب بالتسجيل لحصر الوظائف وكشف الشهادات المزورة
أبرز المواد
 وزير الخدمة المدنية: نعمل على تطوير لوائح عدة وزارات.. وإصدار رخص للوظائف المهنية
أبرز المواد
 دراسة تكشف: هل السكر الموجود في العصائر والمشروبات الغازية والعصائر تتسبب بالسرطان؟
أبرز المواد
رصد مستوى “هائل” من الإشعاعات من غواصة نووية غارقة

رصد مستوى “هائل” من الإشعاعات من غواصة نووية غارقة

أبرز المواد
انخفاض الإنتاج الصناعي التركي 1.3% في مايو متجاوزا التوقعات

انخفاض الإنتاج الصناعي التركي 1.3% في مايو متجاوزا التوقعات

أبرز المواد
أمريكا تغرم فيسبوك 5 مليارات بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين

أمريكا تغرم فيسبوك 5 مليارات بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين

أبرز المواد
الإخوان “المسلّحون”.. حصان طروادة قطري لضرب اليمن المحرر

الإخوان “المسلّحون”.. حصان طروادة قطري لضرب اليمن المحرر

أبرز المواد

رصد مستوى “هائل” من الإشعاعات من غواصة نووية غارقة

رصد مستوى “هائل” من الإشعاعات من غواصة نووية غارقة
http://almnatiq.net/?p=750324
المناطق - وكالات

أعلن باحثون أوروبيون، مؤخرا، إنهم رصدوا مستوى “هائلا” من الإشعاعات في موقع غواصة نووية غرقت ببحر النرويج، قبل ثلاثة عقود.

وبحسب تقرير المعهد النرويجي لبحوث البحر، فإن الإشعاعات الصادرة عن الغواصة السوفياتية “كومسوموليتس”، أعلى بكثير من المستوى المعتاد، لكنها لا تشكل تهديدا للإنسان وللحياة البحرية.

وفي 7 أبريل 1989، اشتعلت النار في القسم الخلفي من الغواصة النووية، أثناء إبحارها على عمق 380 مترا، ونجح الطاقم وقتها في الصعود بالمركبة إلى سطح الماء، لكنها غرقت مجددا بعد نحو خمس ساعات.

ولقي 42 بحارا مصرعهم، وقتها، في إطار ما عرف بكارثة “كومسموليتس”، وظلت الغواصة التي يصل طولها إلى 120 مترا، غارقة تحت 1700 متر من سطح بحر النرويج.

وبحسب بيان صادر عن المعهد النرويجي، فإن إشعاعات “السيزيوم” التي تنبعث من الحطام “مرتفعة جدا”، لأنها تزيد عن المستوى العادي للإشعاع في البحر، بواقع 800 ألف مرة.

ويتم الاطلاع على وضع الغواصة في عمق البحر منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن التقرير الذي صدر، مؤخرا، هو الأكثر تفصيلا على الإطلاق.

ويجري الاعتماد في العادة على عينات من الماء الموجود قرب موقع غرق الغواصة، لكن في هذه المرة، تمت الاستعانة، بمركبة مسيرة عن بعد ومزودة بجهاز كاميرا حتى تتيح رؤية كافة التفاصيل الدقيقة.

روابط ذات صلة

انخفاض الإنتاج الصناعي التركي 1.3% في مايو متجاوزا التوقعات

انخفاض الإنتاج الصناعي التركي 1.3% في مايو متجاوزا التوقعات
أمريكا تغرم فيسبوك 5 مليارات بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين

أمريكا تغرم فيسبوك 5 مليارات بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين
الإخوان “المسلّحون”.. حصان طروادة قطري لضرب اليمن المحرر

الإخوان “المسلّحون”.. حصان طروادة قطري لضرب اليمن المحرر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*