منتدى الباحة العلمي الدولي يستعرض مبادرات العسل

المناطق - الباحة

تواصل محاضرات المنتدى العلمي الدولي ، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان العسل في دورته الثانية عشر بمنطقة الباحة .

وتناولت المحاضرات ورقة عمل بعنوان “عسل النحل في اطباقي اليومية ” للدكتورة مروة عبدالكريم خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا بمصر قدمت خلالها عروض واستشارات عن كيفية الإستفادة من منتجات العسل في الطعام ، وتحدثت عن نظرة مستقبلية لعسل النحل كغذاء وظيفي بديل للسكر

كما تحدث الدكتورة امينة شاكر من جامعة القاضي عياض بالمغرب عن المعايير الاساسية لجودة العسل كما تحدث الدكتور نوري الوائلي مدير عيادة نيويورك لأمراض الكلى استشاري امراض باطنة عن العسل ومرض السكري واشار الى ان للعسل الاصلي فوائد الحماية من امراض القلب والكلى والكبد وارتفاع ضغط الدك وكل هذا مثبوت علمياً بالدليل العلمي كما ان

للعسل تأثير على داء السكري واظهر خلاله أن العسل يخفض من مستوى السكر في الدم، ويرفع من قدرة البنكرياس على افراز الأنسولين، وقد كمازيخفض وزن الجسم أيضاً، وقد قورنت هذه النتائج مع استعمال سكر الطعام الأبيض الذي يؤدي الى زيادة الوزن وزيادة العوامل المسببة لأمراض القلب.

كما ان العسل قادر على القضاء على مختلف انواع البكتريا الممرضة للانسان والجراثيم المقاومة للمضادات.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور أحمد الخازم أن اللجنة المنظمة للقاء الوطني والمهرجان حرصت على أن تتركز محاضرات المختصين من الأطباء وذوي الخبرات العلمية والبحثية في هذا المجال على محاور الاستخدامات الطبية للعسل .

وأشار الدكتور الخازم إلى أن عدد من الهيئات الدولية والمحلية شاركت في هذا المنتدى ومنها المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية التي يمثلها معالي المدير العام، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو) ويمثلها مدير مكتبها في السعودية، والجمعية العربية لتربية النحل بحضور مجلس ادارتها ، ومن داخل السعودية شارك عدد من الجهات منها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الغذاء والدواء، وصندوق التنمية الزراعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، وكرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل بجامعة الملك سعود، وجامعة الباحة، وبحضور شركات مثل سترتجى اند التي تٌعد استراتيجية لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة وافت العالمية لتنظيم مؤتمرات النحل