العثور على جثة المبتعث السعودي المفقود في “نياغرا”

المناطق - متابعات

أكدت مصادر أن السلطات الكندية تمكنت من العثور على جثة المبتعث السعودي ‫قاسم عداوي الذي سقط في شلالات نياغرا أثناء رحلة عائلية قبيل 3 أيام وسيتم نقل جثمانه إلى المملكة في أسرع وقت.

وفقد قاسم عداوي في شلالات نياغرا الاثنين الماضي أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، وفي التفاصيل أوضح عيسى يحيى عداوي شقيق الفقيد في حديث سابق وفقا لـ”العربية.نت” بأن القصة بدأت بعد أن ترك الفقيد عيسى زوجته وأبناءه الثلاثة، عبدالله (١٢ عاما) وأرجوان (١٠ أعوام) ومحمد (٨ أعوام)، على جانب الشلال قبل أن يذهب في رحلة لمشاهدة الشلال، إلا أنه لم يعد بعد مُضي ساعتين.

وعبر موقع تويتر، تصدر هاشتاق #مفقود_شلالات_نياغرا قبل يومين الترند السعودي وسط تفاعل كثير من المغردين والدعوات للمواطن والمناشدات بتكثيف عمليات البحث عنه.

يذكر بأن الفقيد من أهالي قرية “العدايا” بمحافظة صبيا بمنطقة جازان جنوب السعودية، وحصل على موافقة وزارة التعليم للبدء في مرحلة الدكتوراه في تخصص التقنية وإدارة الطيران، وقد قام بتغيير تخصصه السابق في الإسعاف الجوي بعد أن أمضى فيه عاما ونصف العام.