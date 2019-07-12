احدث الأخبار

العثور على جثة المبتعث السعودي المفقود في “نياغرا”
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 دبلوماسي أوروبي : بدء خفض إيران لتعهداتها غير مقبول ونطالب بـ الاتفاق النووي كاملا
أبرز المواد
 بريطانيا ترسل سفينة عسكرية ثانية للخليج وسط توتر مع إيران
أبرز المواد
 منتدى الباحة العلمي الدولي يستعرض مبادرات العسل
منطقة الباحة
 المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتفقان على الإعلان السياسي
أبرز المواد
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يكرم 100 متطوع ومتطوعة أنجزوا 2000 ساعة عمل تطوع في الحوار
محليات
 موقع “الرأي المحافظ”: أعضاء الكونغرس الديمقراطيين يقومون برحلة سرية في عطلة نهاية الأسبوع إلى قطر
أبرز المواد
 “الزعاق” يعلن موعد خسوف القمر في المملكة والخليج
أبرز المواد
 صعود أسعار الذهب والفضة
أبرز المواد
 الأمن التونسي ينفذ عملية تمشيط واسعة في محافظة القصرين
أبرز المواد
 سلطات جبل طارق: تأكد نقل السفينة الإيرانية 2,1 مليون برميل من النفط الخام
أبرز المواد
العثور على جثة المبتعث السعودي المفقود في “نياغرا”

العثور على جثة المبتعث السعودي المفقود في “نياغرا”

أبرز المواد
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

أبرز المواد
دبلوماسي أوروبي : بدء خفض إيران لتعهداتها غير مقبول ونطالب بـ الاتفاق النووي كاملا

دبلوماسي أوروبي : بدء خفض إيران لتعهداتها غير مقبول ونطالب بـ الاتفاق النووي كاملا

أبرز المواد
بريطانيا ترسل سفينة عسكرية ثانية للخليج وسط توتر مع إيران

بريطانيا ترسل سفينة عسكرية ثانية للخليج وسط توتر مع إيران

أبرز المواد

العثور على جثة المبتعث السعودي المفقود في “نياغرا”

العثور على جثة المبتعث السعودي المفقود في “نياغرا”
http://almnatiq.net/?p=750345
المناطق - متابعات

أكدت مصادر أن السلطات الكندية تمكنت من العثور على جثة المبتعث السعودي ‫قاسم عداوي الذي سقط في شلالات نياغرا أثناء رحلة عائلية قبيل 3 أيام وسيتم نقل جثمانه إلى المملكة في أسرع وقت.

وفقد قاسم عداوي في شلالات نياغرا الاثنين الماضي أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، وفي التفاصيل أوضح عيسى يحيى عداوي شقيق الفقيد في حديث سابق وفقا لـ”العربية.نت” بأن القصة بدأت بعد أن ترك الفقيد عيسى زوجته وأبناءه الثلاثة، عبدالله (١٢ عاما) وأرجوان (١٠ أعوام) ومحمد (٨ أعوام)، على جانب الشلال قبل أن يذهب في رحلة لمشاهدة الشلال، إلا أنه لم يعد بعد مُضي ساعتين.

وعبر موقع تويتر، تصدر هاشتاق #مفقود_شلالات_نياغرا قبل يومين الترند السعودي وسط تفاعل كثير من المغردين والدعوات للمواطن والمناشدات بتكثيف عمليات البحث عنه.

يذكر بأن الفقيد من أهالي قرية “العدايا” بمحافظة صبيا بمنطقة جازان جنوب السعودية، وحصل على موافقة وزارة التعليم للبدء في مرحلة الدكتوراه في تخصص التقنية وإدارة الطيران، وقد قام بتغيير تخصصه السابق في الإسعاف الجوي بعد أن أمضى فيه عاما ونصف العام.

روابط ذات صلة

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
دبلوماسي أوروبي : بدء خفض إيران لتعهداتها غير مقبول ونطالب بـ الاتفاق النووي كاملا

دبلوماسي أوروبي : بدء خفض إيران لتعهداتها غير مقبول ونطالب بـ الاتفاق النووي كاملا
بريطانيا ترسل سفينة عسكرية ثانية للخليج وسط توتر مع إيران

بريطانيا ترسل سفينة عسكرية ثانية للخليج وسط توتر مع إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*