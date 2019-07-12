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سفير البحرين يستأنف عمله في العاصمة العراقية

سفير البحرين يستأنف عمله في العاصمة العراقية
http://almnatiq.net/?p=750353

استأنف سفير البحرين في بغداد، صلاح المالكي، مهام عمله، الجمعة.

وفي 28 يونيو/حزيران، استدعت مملكة البحرين سفيرها في بغداد للتشاور، بعد اعتداء على سفارتها من قبل محتجين على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

واستضافت العاصمة البحرينية الورشة المذكورة يومي 26 و27 يونيو/حزيران.

وحثت المنامة، الحكومة العراقية على حماية الموظفين والدبلوماسيين العاملين بالسفارة.

وأحرق نحو 200 متظاهر العلم الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في بغداد مساء 27 يونيو/حزيران، وحاولوا اقتحام السفارة.

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