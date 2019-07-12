الاتفاق يخوض تدريبا صباحيا.. والعطوي يمنح اللاعبين راحة غدا

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اقتصرت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على حصة واحدة صباحية اليوم الجمعة.

وأجرى الفريق الاتفاقي تدريباته في ملاعب القبة المغلقة في مدينة الخبر تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، وعمد العطوي خلال التدريبات

للتنويع مابين التدريبات اللياقية والفنية عبر تنفيذ حصص تكتيكية مختلفة أداها اللاعبون بشكل فردي وجماعي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي راحة سلبية لجميع اللاعبين يوم غدا (السبت)، فيما تغادر بعثة الفريق إلى سلوفينيا مساء الأحد القادم، حيث يخوض الاتفاق معسكره الإعدادي ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات الفنية للموسم الجديد.

ويستمر معسكر سلوفينيا حتى الخامس من أغسطس القادم، على أن تبدأ مرحلة الإعداد الثالثة والنهائية قبل دخول غمار دوري المحترفين السعودي.