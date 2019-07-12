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“جبل طارق” تعتقل ضابطين من ناقلة إيران المحتجزة

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ملك ماليزيا يزور المسجد النبوي

ملك ماليزيا يزور المسجد النبوي

أبرز المواد

ملك ماليزيا يزور المسجد النبوي

ملك ماليزيا يزور المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=750379
المناطق - واس

زار جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة, حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صل الله عليه وسلم – وصاحبيّه – رضوان الله عليهما -.
وكان في استقبال جلالته عند المسجد النبوي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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