بالفيديو والصور .. حادث تصادم جماعي بطريق بيش – صبيا خلال الغبار نتج عنه اًربع إصابات متوسطة وتلفيات بالمركبات

جازان - فضة عطيف

ادى حادث تصادم جماعي بين عدة مركبات مساء اليوم الجمعة بمدخل طريق بيش_صبيا الجنوبي الى إصابات متوسطة وتلفيقات بالمركبات .

واوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم الجمعه بلاغا عند الساعه ٣٫١٣ ، عن وحود تصادم عدة سيارات على مدخل بيش الجنوبي وان في الموقع مصابين وعلى الفور تم توجيه ٣فرق إسعافية الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين وجود ٤ حالات لديهم اصابات مابين متوسطة الى بسيطة تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقلهم الى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج .

واضاف الصرخي بأنه نظرًا لحلول موسم الغبار بالمنطقة والذي يتسسب في عدم وضوح الرؤية فان هيئة الهلال الاحمر السعودي تأمل من سائقي السيارات توخي الحذر والتقيد بالسرعة المحددة وبأنظمة المرور وارشاداته تفاديا لوقوع الحوادث وسلامة عابري الطريق .