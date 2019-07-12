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في بيشة المشاهير يشاركون في فلتنا جنوبية بحضور تجاوز ١٥ الف

في بيشة المشاهير يشاركون في فلتنا جنوبية بحضور تجاوز ١٥ الف

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بالفيديو والصور .. حادث تصادم جماعي بطريق بيش – صبيا خلال الغبار نتج عنه اًربع إصابات متوسطة وتلفيات بالمركبات

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في بيشة المشاهير يشاركون في فلتنا جنوبية بحضور تجاوز ١٥ الف

في بيشة المشاهير يشاركون في فلتنا جنوبية بحضور تجاوز ١٥ الف
http://almnatiq.net/?p=750393
المناطق - بيشة
تتواصل فعاليات فعاليات فلتنا جنوبية  1440 هـ في ايامه الاخيره بحضور تجاوز ١٥ الف الى الان ويتواصل حضور الجمهور والرواد والزائرين من مختلف شرائح المجتمع، وبخاصة النساء والأطفال، ويزداد الإقبال والتفاعل يومًا بعد آخر، مع الفعاليات الجديدة والمبتكرة تحت رعاية معالي المستشار رئيس هيئه الترفيه الاستاد تركي آل الشيخ و في تنظيمها لشركة راما المستقبل يمثلها الاستاذ مثيب بن عبدالرحمن المعاوي لجذب أكبر عدد من الجمهور والمرتادين، وتوفير أجواء رائعة من المتعة والتشويق.
وقد تميزت فعاليات فلتنا جنوبيه للترفيه بإطلاق وتنظيم فعاليات جديدة ومبتكرة، وكان لافتًا حضور نجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لافتتاح وإطلاق الفعاليات الجديدة والمبتكرة في عدد من المواقع الترفيهية المشاركة؛ لما لهم من حضور جماهيري وتأثير اجتماعي كبير، إضافة للعدد الكبير من المعجبين والمتابعين. وقد حضر النجم المنشد سعيد بن وارد ، وكذلك النجم عبدالعزيز الشهراني الملقب بـ(شبح بيشة)،و الشاعر ناصر بن مشيح الشهراني ومن ضمن فعاليات فلتنا جنوبية حضور النجم الفنان معاذ الجماز مساء اليوم الجمعه.

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