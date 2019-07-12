مدني محايل يخمد حريق بجبل ضرم

المناطق - عسير

تمكن مدني محايل عسير اليوم السبت ١٤٤٠/١١/٩ من احتواء وإخماد حريق نشب باعشاب وشجيرات بأعلى قمة جبل ضرم بمحافظة محايل في عدة مواقع متفرقه من الجبل بمساحة إجمالية بلغت ١٣٠٠ ×٤٠٠ متر تقريبا.

وقد عملت فرق الدفاع المدني على مباشرة أعمال إخماد الحريق بواسطة الآليات ومنع وصولها للمنازل القريبة فيما تم مباشرة إخماد بعض المواقع بطرق الاطفاء اليدوية نظرا لعدم امكانية وصول الاليات لهذه المواقع لوعورتها وشدة انحدارها الصخري بمشاركة من فريق ساعد وفريق غوث التطوعيين.

ولم يصاحب الحادث أي اصابات ولله الحمد ..فيما جرى التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة ومندوب الزراعة لاستكمال الإجراءات اللازمة .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد عبدالرحيم العاصمي.