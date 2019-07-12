احدث الأخبار

مدني محايل يخمد حريق بجبل ضرم
منطقة عسير
 وسط تهديدات إيرانية.. بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج
أبرز المواد
 الرئيس التونسي يمنح الملحق العسكري بسفارة المملكة في تونس الصنف الثالث من وسام الجمهورية
أبرز المواد
 رسمياً .. غريزمان يوقع لبرشلونة حتى 2024
أبرز المواد
 الحجاج الباكستانيون : مبادرة ” طريق مكة المكرمة ” سهلت الكثير من عناء السفر للوصول إلى الأراضي المقدسة
أبرز المواد
 الكويت: ضبط خلية إرهابية من 15 شخصا تتبع “الإخوان”
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تشرع بتنفيذ مشروع ممشى حديقة الملك فهد المركزية
منطقة المدينة المنورة
 “جبل طارق” تعتقل ضابطين من ناقلة إيران المحتجزة
أبرز المواد
 في بيشة المشاهير يشاركون في فلتنا جنوبية بحضور تجاوز ١٥ الف
منطقة عسير
 بالفيديو والصور .. حادث تصادم جماعي بطريق بيش – صبيا خلال الغبار نتج عنه اًربع إصابات متوسطة وتلفيات بالمركبات
أبرز المواد
 ملك ماليزيا يزور المسجد النبوي
أبرز المواد
 استمرار تسليم ” الوحدات السكنية ” في 20 مشروعاً من مشاريع “سكني”
أبرز المواد
مدني محايل يخمد حريق بجبل ضرم

مدني محايل يخمد حريق بجبل ضرم

منطقة عسير
وسط تهديدات إيرانية.. بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج

وسط تهديدات إيرانية.. بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج

أبرز المواد
الرئيس التونسي يمنح الملحق العسكري بسفارة المملكة في تونس الصنف الثالث من وسام الجمهورية

الرئيس التونسي يمنح الملحق العسكري بسفارة المملكة في تونس الصنف الثالث من وسام الجمهورية

أبرز المواد
رسمياً .. غريزمان يوقع لبرشلونة حتى 2024

رسمياً .. غريزمان يوقع لبرشلونة حتى 2024

أبرز المواد

مدني محايل يخمد حريق بجبل ضرم

مدني محايل يخمد حريق بجبل ضرم
http://almnatiq.net/?p=750429
المناطق - عسير

تمكن مدني محايل عسير اليوم السبت ١٤٤٠/١١/٩ من احتواء وإخماد حريق نشب باعشاب وشجيرات بأعلى قمة جبل ضرم بمحافظة محايل في عدة مواقع متفرقه من الجبل بمساحة إجمالية بلغت ١٣٠٠ ×٤٠٠ متر تقريبا.

وقد عملت فرق الدفاع المدني على مباشرة أعمال إخماد الحريق بواسطة الآليات ومنع وصولها للمنازل القريبة فيما تم مباشرة إخماد بعض المواقع بطرق الاطفاء اليدوية نظرا لعدم امكانية وصول الاليات لهذه المواقع لوعورتها وشدة انحدارها الصخري بمشاركة من فريق ساعد وفريق غوث التطوعيين.

ولم يصاحب الحادث أي اصابات ولله الحمد ..فيما جرى التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة ومندوب الزراعة لاستكمال الإجراءات اللازمة .
اوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد عبدالرحيم العاصمي.

روابط ذات صلة

في بيشة المشاهير يشاركون في فلتنا جنوبية بحضور تجاوز ١٥ الف

في بيشة المشاهير يشاركون في فلتنا جنوبية بحضور تجاوز ١٥ الف
الأمير تركي بن طلال يرعى حفل ليالي محافظة ظهران الجنوب

الأمير تركي بن طلال يرعى حفل ليالي محافظة ظهران الجنوب
نقش إسم “طلال مداح” على مدخل مسرح “المفتاحة”

نقش إسم “طلال مداح” على مدخل مسرح “المفتاحة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*