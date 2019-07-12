وكيل إمارة الباحة المكلف يُكرم الشيخ القاسمي بمنتدى مهرجان العسل

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كرّمت جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة سمو الشيخ سالم القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة بدولة الامارات الشقيقة و عضو المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة ANHP

جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى العلمي الدولي المصاحب لمهرجان العسل في نسخته الثانية عشر بحضور وكيل ‫إمارة_منطقة الباحة‬⁩ المكلف الاستاذ احمد بن صالح السياري وبحضور رئيس جمعية النحالين بالمنطقة والمشرف العام على مهرجان العسل الدولي في نسخته 12 البرفيسور الدكتور احمد الخازم .

وثمن سمو الشيخ سالم القاسمي هذا التكريم معرباً عن شكره للقائمين على مهرجان العسل الدولي