كرّمت جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة سمو الشيخ سالم القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة بدولة الامارات الشقيقة و عضو المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة ANHP
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى العلمي الدولي المصاحب لمهرجان العسل في نسخته الثانية عشر بحضور وكيل إمارة_منطقة الباحة المكلف الاستاذ احمد بن صالح السياري وبحضور رئيس جمعية النحالين بالمنطقة والمشرف العام على مهرجان العسل الدولي في نسخته 12 البرفيسور الدكتور احمد الخازم .
وثمن سمو الشيخ سالم القاسمي هذا التكريم معرباً عن شكره للقائمين على مهرجان العسل الدولي
وكيل إمارة الباحة المكلف يُكرم الشيخ القاسمي بمنتدى مهرجان العسل
كرّمت جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة سمو الشيخ سالم القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة بدولة الامارات الشقيقة و عضو المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة ANHP
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