مدير سياحة الباحة يزور فعاليات وسام البادية ويشيد بالاقبال

المناطق-الباحة

قام مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة امين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الاستاذ زاهر الشهري بزيارة لفعاليات وسام البادية والذي يقام بحديقة الفراشة بمحافظة المندق يرافقه رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات الاستاذ عبدالله الزهراني وابدى إعجابه بكافة الفعاليات التي يقدمها لزواره على اختلاف شرائحهم.

وقدم رئيس اللجنة المنظمة شرحاً عن اجنحة الفعاليات ولاركان.

وأوضح الشهري ان فعاليات وسام البادية جذبت الزوار والاهالي وذلك من خلال التطوير والنقلة النوعية، مقدراً احترافية المنظمين للفعاليات من العاملين والقطاعات الحكومية والأهلية مثنياً على المركز الإعلامي للفعاليات كما ان الفعاليات تستهدف جميع فئات المجتمع الكبار والصغار والشباب من الجنسين.