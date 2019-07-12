فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 55 عملية قلب مفتوح وقسطرة لأطفال المغرب

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أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء حتى اليوم الخامس للحملة 24 عملية قلب مفتوح و 31 حالة قسطرة، فيما كشف على 140 طفلًا.

وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

