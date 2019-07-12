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أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية والرياح الموسمية بالمنطقة

أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية والرياح الموسمية بالمنطقة

منطقة جازان

أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية والرياح الموسمية بالمنطقة

أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية والرياح الموسمية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=750455
المناطق - فضه عطيف

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي شهدتها المنطقة مُؤخَّرَاً، وما صاحبها من عواصف ترابية ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة على منطقة جازان، شَمِلَت عَدَدَاً من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن سُمُوّه على أوضاع المواطنين والمقيمين والإِجْرَاءَات المتبعة.
وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لإمارة جازان المكلف عادل بن أحمد الزائري ، أن سُمُوّه على تواصل مع محافظي المحافظات وأمانة المنطقة ومديري الشؤون الصحية والمرور والدِّفَاع الْمَدَنِيّ والطرق والنقل وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحُكُومِيّة ذات العلاقة، للاطِّلَاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والتواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أَي حوادث أو طارئ.
وَأَكَّدَ الزائري ، على تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة سُمُوّه أوَّلاً بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء الرياح الموسمية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة ، داعيا الى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة بالطرقات العامة والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية متمنيا للجميع السلامة.

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