احدث الأخبار

المملكة توصي بتفعيل صندوق طوارئ لمواجهة “الجراد الصحراوي”
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة البيضاء
أبرز المواد
 منظمة “اليونيسف” تعرب عن قلقها إزاء مقتل ثلاثة أطفال في الهجوم على بلدة عفرين شمال سوريا
أبرز المواد
 صواريخ “أس 400” تهبط بالليرة التركية
أبرز المواد
 بعد نوبات الارتعاش.. الألمان قلقون على ميركل
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية والرياح الموسمية بالمنطقة
منطقة جازان
 رباع الأخضر عبادة هوساوي يحقق المركز السادس في بطولة العالم للإعاقة الحركية
أبرز المواد
 ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين
أبرز المواد
 فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 55 عملية قلب مفتوح وقسطرة لأطفال المغرب
أبرز المواد
 مدير سياحة الباحة يزور فعاليات وسام البادية ويشيد بالاقبال
منطقة الباحة
 وكيل إمارة الباحة المكلف يُكرم الشيخ القاسمي بمنتدى مهرجان العسل
منطقة الباحة
 مدني محايل يخمد حريق بجبل ضرم
منطقة عسير
المملكة توصي بتفعيل صندوق طوارئ لمواجهة “الجراد الصحراوي”

المملكة توصي بتفعيل صندوق طوارئ لمواجهة “الجراد الصحراوي”

أبرز المواد
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة البيضاء

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة البيضاء

أبرز المواد
منظمة “اليونيسف” تعرب عن قلقها إزاء مقتل ثلاثة أطفال في الهجوم على بلدة عفرين شمال سوريا

منظمة “اليونيسف” تعرب عن قلقها إزاء مقتل ثلاثة أطفال في الهجوم على بلدة عفرين شمال سوريا

أبرز المواد
صواريخ “أس 400” تهبط بالليرة التركية

صواريخ “أس 400” تهبط بالليرة التركية

أبرز المواد

المملكة توصي بتفعيل صندوق طوارئ لمواجهة “الجراد الصحراوي”

المملكة توصي بتفعيل صندوق طوارئ لمواجهة “الجراد الصحراوي”
http://almnatiq.net/?p=750470
المناطق - واس

أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الاجتماع التشاوري لوكلاء وزارات الزراعة في دول أعضاء هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى الذي عقد في القاهرة خرج بمجموعة من التوصيات لخدمة دول المنظمة والمتضررة من آفة الجراد الصحراوي وأبرزها تفعيل صندوق الطوارئ تساهم فيه كل دول الأعضاء، لدعم الدول التي يتكاثر بها التى لديها ضعف في إمكانيات التصدّي له، مشيرة إلى أنّ الصرف سيكون تحت متابعة الهيئة لتعظيم الفائدة منه.
وحثّ الوكيل العيادة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – FAO للقيام بدورها في دعم الدول المتضررة والتدخل السريع، من أجل مكافحة الآفة التي تهدّد المنتجات الزراعية في الدول المتضررة أو الدول التي قد تتضرّر منها.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة البيضاء

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة البيضاء
منظمة “اليونيسف” تعرب عن قلقها إزاء مقتل ثلاثة أطفال في الهجوم على بلدة عفرين شمال سوريا

منظمة “اليونيسف” تعرب عن قلقها إزاء مقتل ثلاثة أطفال في الهجوم على بلدة عفرين شمال سوريا
صواريخ “أس 400” تهبط بالليرة التركية

صواريخ “أس 400” تهبط بالليرة التركية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*