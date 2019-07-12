ترامب يعلن حالة الطوارىء مع اقتراب عاصفة استوائية من ساحل نيو أورلينز

المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة الإستوائية “باري” من ساحل نيو أورلينز.

ومن المتوقع أن تتحول العاصفة التي اشتدت تدريجيا، مساء الجمعة أو صباح السبت إلى إعصار قبل أن تضرب سواحل ولاية لويزيانا بحسب المركز الوطني للأعاصير، علما أن سوء الأحوال الجوية تسبب بفيضانات كبرى في الأيام الأخيرة في نيو أورلينز.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن قوة الرياح زادت عن 80 كلم في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة، ما سيؤدي إلى “فيضانات قد تكون قاتلة” في المناطق الساحلية وعلى طول الأنهر.

هذا، وأعلنت حالة إنذار مسبق لإعصار، مساء الخميس، في جزء من ساحل ولاية لويزيانا الأمريكية بسبب تقدم العاصفة الاستوائية “باري” التي يتوقع أن ترافقها أمطار غزيرة خصوصا في نيو أورلينز.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية في المدينة الواقعة تحت مستوى البحر، من “خطر حصول فيضانات كبيرة بسبب الأمطار القوية التي قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة وتيارات مياه قد تكون قاتلة”.

وذكرت السلطات أن الفيضانات مسؤولة عن 75% من الوفيات خلال الأعاصير.

وقد تتحول العاصفة “باري” إلى إعصار في وقت متأخر من ليل الجمعة أو في وقت مبكر من السبت، قبيل أن يبلغ مركزها السواحل.

وأصدر المركز الوطني للأعاصير مساء الخميس إنذارا مسبقا لـ “إعصار” قبل 36 ساعة تقريبا من بدء الرياح العاتية في المناطق المعنية.

وصرح حاكم ولاية لويزيانا، جون بل إدواردز قائلا:”نتوقع إعصارا من الفئة الأولى عندما يلامس الأرض، الأمر الذي نعتقد أنه سيحصل صباح السبت”، مضيفا: “ستكون هناك فترة تساقط أمطار غزيرة جدا”.

ونشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة وجه فيها رسالة إلى السكان بالمنطقة قال فيها: “نعمل بشكل وثيق معهم (السلطات).. من فضلكم كونوا مستعدين.. كونوا حذرين وابقوا في أمان”.