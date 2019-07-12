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الجزائر تتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة نيجيريا

الجزائر تتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة نيجيريا
http://almnatiq.net/?p=750483
المناطق - وكالات

تلقى منتخب الجزائر ضربة موجعة قبل مباراته أمام نظيره النيجيري، يوم الأحد المقبل، وذلك في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر، حتى 19 يوليو الجاري.

وخرج الظهير الأيمن للجزائر، يوسف عطال، من الملعب مصابا، في الدقيقة 30 من عمر مباراة بلاده أمام كوت ديفوار، أمس الخميس، والتي انتهت بفوز منتخب “محاربو الصحراء” بركلات الترجيح (4-3).

وأكد مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، بعد نهاية المباراة أمام كوت ديفوار: “لقد تفاعلت مع عطال الذي أصيب في كتفه واحتضنته بعد المباراة وبكيت كثيرا. أعتقد أننا سنبعد عطال لبقية مشوار الخضر في الدورة الإفريقية. سوف أستشير الطاقم الطبي لكن للأسف، أظن أنه لن يلعب مجددا في الكان”.

فيما أكدت تقارير صحفية انتهاء مشوار الظهير الأيمن مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف.

وسيكون المنتخب الجزائري على موعد مع نظيره النيجيري، يوم الأحد المقبل، في الدور قبل النهائي.

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