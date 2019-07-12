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”النواب“ الأمريكي يقر تعديلًا يمنع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس
http://almnatiq.net/?p=750489
المناطق - وكالات

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، إجراء من شأنه منع الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

وذكر موقع ”يو إس ايه توادي“ الأمريكي، أن الإجراء أضيف إلى مشروع قانون الدفاع السنوي، وصوت لصالحه 251 نائبًا مقابل رفض 170.

وأوضحت أن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع إدارة ترامب من استخدام أي أموال فيدرالية لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة صريحة من الكونغرس.

يشار أن ترامب، أعلن في يونيو/حزيران الماضي، أنه كان على وشك ضرب إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، قبل أن يتراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة.

وهدد ترامب، وقتها بـ ”محو“ إيران، وحذر من استخدام ”القوة العظمى“ ضدها، إذا ما هاجمت المصالح الأمريكية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

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