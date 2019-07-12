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برنامج الأغذية يؤكد أن لديه ما يكفي لإطعام ما يزيد عن 900 ألف شخص لمدة أسبوعين في مخيمات الروهينجا

برنامج الأغذية يؤكد أن لديه ما يكفي لإطعام ما يزيد عن 900 ألف شخص لمدة أسبوعين في مخيمات الروهينجا

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برنامج الأغذية يؤكد أن لديه ما يكفي لإطعام ما يزيد عن 900 ألف شخص لمدة أسبوعين في مخيمات الروهينجا

برنامج الأغذية يؤكد أن لديه ما يكفي لإطعام ما يزيد عن 900 ألف شخص لمدة أسبوعين في مخيمات الروهينجا
http://almnatiq.net/?p=750492
المناطق - واس

أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم أن لديه ما يكفي من الغذاء الإضافي في مخزونه لإطعام جميع سكان مخيمات اللاجئين في كوكس بازار في بنغلاديش الذين يزيد عددهم عن 900,000 شخص لمدة أسبوعين، إذا لزم الأمر.
وأوضح الناطق باسم البرنامج إرفيه فيروسيل في المؤتمر الصحفي الذي عقده بجنيف، أن الأمطار الغزيرة والرياح ضربت بقوة مخيمات اللاجئين في كوكس بازار في بنغلادش منذ 4 يوليو الجاري، مما أدى إلى وفيات وتشريد وأضرار جسيمة، مفيدًا أنه تم نقل أولئك الذين يعيشون في أكثر الأوضاع المعيشة هشاشة، إلى أراض أكثر أمانًا تم تشييدها حديثًا في المخيمات، حيث أن 5,600 شخص قد نزحوا بالفعل، وأنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار في نهاية الأسبوع، مبيناً أن التدمير نجم عن حدوث أضخم حالة طقس خلال أكثر من عام، نتيجة أنظمة الطقس الموسمية في خليج البنغال.
وقال فيروسيل ” إن العمل الجاري للحد من مخاطر الكوارث يتمثل في إصلاح الجسور، وتثبيت المنحدرات، وتفريغ الصرف الصحي، وإصلاح الطرق، وتعزيز الجسور في المخيمات، وإعادة التحريج، وبعد مرور عامين تقريبًا على تدفق لاجئي الروهينجا، لا يزال الوضع حرجًا، إذ يسود اتجاه التأثر بانعدام الأمن الغذائي وسيتدهور الوضع بسرعة إذا انخفضت المساعدة الإنسانية أو توقفت، حيث 80 في المئة من اللاجئين يعتمدون اعتمادًا كليًا على المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج، نصفهم يتلقون حصص توزيع الغذاء والنصف الآخر من خلال قسائم إلكترونية، مما يكلف وكالة الأمم المتحدة 24 مليون دولار شهريًا لإطعام حوالي 900,000 شخص، مؤكداً أنه بدون الدعم المستمر من المجتمع الدولي، يصبح وضع هؤلاء اللاجئين مقلقًا بشكل متزايد”.

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