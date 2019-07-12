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وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في حلقة نقاش “تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية”

وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في حلقة نقاش “تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية”

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وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في حلقة نقاش “تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية”

وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في حلقة نقاش “تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية”
http://almnatiq.net/?p=750495
المناطق - واس

شارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس، في حلقة نقاش بعنوان “تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي الحلقة التي نظمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى‬ المعني بـ التنمية المستدامة‬ لعام 2019.

وأكد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، في كلمته خلال افتتاح الحلقة، على ضرورة العمل للاستفادة الكاملة من إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي للمجتمعات، وسد الفجوات الرقمية والمعرفية وتنمية القدرات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بتجربة المملكة الرائدة في هذا المجال.

وأشاد المتحدثون بدور المملكة وشراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في هذا المجال إلى جانب التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال تقنية المعلومات مما يعكس اهتمامها بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك في حلقة النقاش رئيس التخطيط والتفاوض لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصور القرشي، ورئيس مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب جورج تشيدك، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات مالكون جونسون.

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