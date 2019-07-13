فيدرر يلحق بجوكوفيتش إلى نهائي بطولة ويمبلدون

المناطق - وكالات

لحق السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا بالصربي نوفاك جوكوفيتش الأول وحامل اللقب غلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة الضرب بفوزه على غريمه الإسباني رافايل نادال الثالث 7-6 (7-3) و1-6 و6-3 و6-4 الجمعة في نصف النهائي.

وضرب فيدرر الذي بلغ النهائي الـ12 في البطولة الإنجليزية التي توج بلقبها ثمان مرات، و31 في الغراند سلام المتوج بها 20 مرة، موعدا مع جوكوفيتش الذي كان تغلب على الإسباني الآخر روبرتو باوتيستا أغوت 6-2 و4-6 و6-3 و6-2 وبلغ النهائي الـ6 في ويمبلدون في سعيه إلى اللقب الـ5.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها فيدرر (37 عاما) في الفوز على نادال في دور الأربعة لإحدى البطولات الكبرى بعدما خسر أمامه ثلاث مرات آخرها نصف نهائي رولان غاروس الشهر الماضي.

وبات فيدرر ثالث أكبر لاعب يبلغ نهائي الغراند سلام منذ 1974 عندما خاض الاسترالي كينيث “كين” روبرت روزوول في سن الـ39 نهائي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عام 1974.

ورد فيدرر الاعتبار لخسارته أمام نادال قبل 11 عاما في ويمبلدون عندما سقط في المباراة النهائية، وحسم المواجهة الـ40 بينهما رافعا غلته أمام الإسباني إلى 16 فوزا مقابل 24 خسارة.

ورفع فيدرر غلته من الانتصارات في ويمبلدون الى 101 فوزا (رقم قياسي).

وقال فيدرر “أنا منهك، كانت الأمور صعبة في نهاية المباراة. لعب ضربات رائعة من أجل البقاء في المباراة، ولكن اللعب استثنائي دائما لدى مواجهة +رافا”.

وأضاف “حظيت بلحظات جيدة عندما أرسلت بطريقة جيدة. النقاط المهمة كانت في صالحي. كسب المجموعة الأولى كان رائعا. والتقدم كان مهما جدا”.

وبخصوص مواجهة ديوكوفيتش في النهائي، قال فيدرر “نوفاك كان رائعا اليوم. إنه صلب مثل الصخرة. آمل أن أتمكن من الفوز عليه، ولكنه ليس مصنفا أول في العالم من لا شيء. مواجهته محمسة”.

ويتفوق الصربي على السويسري في 47 مباراة بينهما حتى الآن حيث فاز 25 مرة مقابل 22 خسارة.

وشهدت المجموعة الأولى ندية كبيرة بين اللاعبين وحسمت بعد الاحتكام الى شوط فاصل كسبه فيدرر 7-3 منهيا المجموعة في صالحه 7-6 في 51 دقيقة.