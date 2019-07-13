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“ويندوز 10” يتخلى عن كلمات المرور

“ويندوز 10” يتخلى عن كلمات المرور
http://almnatiq.net/?p=750517
المناطق - وكالات

قررت شركة “مايكروسوفت”، أن تتخلى بشكل كامل، عن كلمات المرور في نظام التشغيل “ويندوز 10″، لكن هذه “الخطوة” لن تؤثر على درجة الأمان، بل ستزيد من تحصينها، حسب الشركة.

وبحسب ما نقل موقع “فوربس”، فإن هذا التحديث المميز سيكون متاحا لمشتركي نظام “ويندوز إنسايدر”، خلال مرحلة أولى، حتى يدخلوا إلى حساباتهم دون إدخال أي كلمة المرور.

وفي وقت سابق، وعدت مايكروسوفت ما يقارب 800 مليون شخص يستخدمون “ويندوز 10″، بانتقال وشيك إلى عالم بدون كلمات مرور، وهذا الأمر أصبح واقعا في الوقت الحالي.

وفي العاشر من يوليو الجاري، ذكرت تقارير تقنية أن هذه الميزة ستكون حكرا على عدد محدود من المستخدمين في البداية، أما المستخدمون العاديون فعليهم أن ينتظروا بعض الوقت، وربما يصبح الأمر متاحا لهم بعد أسبوع فقط.

لكن هذه الخطوة ما زالت تثير الكثير من الفضول، ويتساءل البعض حول الطرق البديلة لحماية حسابات مايكروسوفت ما دامت الشركة قد قررت التخلي عن الكلمات المرورية، والجواب بحسب فوربس، هو أن الشركة ستعتمد خطوات التحقق العصرية مثل خاصية التعرف عن طريق الوجه أو بصمة الأصبع أو الرمز PIN.

ويجري الدخول إلى حسابات “مايكروسوفت” عن طريق الميزة المعروفة بـ”ويندوز هلو” التي تجعل المستخدم قادرا على الدخول من خلال وسائل التحقق الجديدة.

وتوضح ديانا هوانغ، وهي مديرة قسم الهندسة في الفرع المسؤول عن أمان برنامج “مايكروسوفت”، أن الرمز (PIN) صيغة أسهل وأقل تعقيدا من كلمة المرور.

وأضافت أن القاسم المشترك بين كلمات المرور هو أنها تكون متشابهة في الغالب، ولذلك فإن خادم الإنترنت يقوم بتعقبها، وهذا الأمر لا ينطبق على الرمز الذي لا تبقى منه أي نسخة في الخادم.

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