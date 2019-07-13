27 % ارتفاع أسعار بعض السجائر.. والتطبيق من ديسمبر

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كشفت مصادر اعلامية عن أن الهيئة العامة للزكاة والدخل وضعت أخيرا حدا أدنى لأسعار كافة العلامات التجارية لمنتجات «التبغ»، لأغراض تحديد الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة الانتقائية المستحقة

واشترطت «الزكاة» أن يكون السعر المعياري (الحد الأدنى) لعلب السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 ريالات، فيما سيبلغ السعر الأدنى لمنتجات التبغ الجاهز للاستخدام والشيشة والمنتجات الأخرى المماثلة 25 ريالا لكل 250 غراما (بما يعادل 100 ريال للكيلو)

ولن يؤثر القرار على أسعار منتجات السجائر المتوسطة والمرتفعة، إذ سيقتصر على المنتجات المتدنية. ورصدت جولة «عكاظ» على محلات بيع السجائر وجود أنواع تباع حاليا بسعر 11 ريالا للمستهلك النهائي، بما يعادل 5.25 ريال للعلبة قبل فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، فيما ستباع لاحقا عند تطبيق الحد الأدنى بسعر 14 ريالا، بنسبة ارتفاع 27%، إذ سيتم فرض ضريبة قيمتها 8 ريالات على السعر الأساسي للعلبة البالغ 5.25 ريال، وكذلك سيتم فرض الضريبة ذاتها على كافة العلب التي تقل عن 8 ريالات، ثم تضاف عليها ضريبة القيمة المضافة، أما العلب التي تتجاوز قيمتها 8 ريالات ستفرض عليها الضريبة الانتقائية بنسبة 100%، إضافة لضريبة القيمة المضافة

وشددت الهيئة على أنه سيتم تطبيق منهجية النسبة والتناسب عند احتساب الحد الأدنى لجميع منتجات التبغ، فيما لن يتم وضع حد أدنى لأسعار السيجار

وكشفت الهيئة أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى لأسعار منتجات التبغ والسجائر بدءا من شهر ديسمبر القادم، جاء ذلك بعد النظر في محضر الاجتماع 108 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في شهر صفر الماضي بدولة الكويت

وكانت هيئة الزكاة أكدت في بداية تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية أن الضريبة ستفرض بنسبة محددة على سلع منتقاة، وتشمل: «السلع المضرة، والسلع الكمالية»، وشملت «منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%» من إجمالي سعر التجزئة، فيما تم أخيرا فرض ضريبة بنسبة 100% على منتجات الشيشة الإلكترونية ومحلقاتها، و50% على المشروبات المحلاة