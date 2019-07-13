تركيا تتجاهل التهديد الأمريكي .. الصواريخ الروسية تصل أنقرة

تركيا تتجاهل التهديد الأمريكي .. الصواريخ الروسية تصل أنقرة

أبرز المواد
العاصفة باري تتجه صوب لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة

العاصفة باري تتجه صوب لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة

أبرز المواد
27 % ارتفاع أسعار بعض السجائر.. والتطبيق من ديسمبر

27 % ارتفاع أسعار بعض السجائر.. والتطبيق من ديسمبر

أبرز المواد
طقس اليوم: أتربة وغبار في الشرقية والرياض ونجران

طقس اليوم: أتربة وغبار في الشرقية والرياض ونجران

أبرز المواد

تركيا تتجاهل التهديد الأمريكي .. الصواريخ الروسية تصل أنقرة

تركيا تتجاهل التهديد الأمريكي .. الصواريخ الروسية تصل أنقرة
(FILES) In this file photo taken on August 22, 2017 Russian S-400 anti-aircraft missile launching system is displayed at the exposition field in Kubinka Patriot Park outside Moscow during the first day of the International Military-Technical Forum Army-2017. Turkey received the first batch of Russia's S-400 missile defence system on July 12, 2019, the defence ministry said, after the purchase caused tensions in relations with its NATO ally the United States. / AFP / Alexander NEMENOV
http://almnatiq.net/?p=750528
المناطق_وكالات

تسلّمت تركيا أمس (الجمعة) أول شحنة من منظومة صواريخ إس-400 الروسية رغم تحذيرات واشنطن، معرّضة بذلك نفسها لعقوبات أمريكية في وقت يعاني اقتصادها وضعا سيئا

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن «تسلم أول شحنة من معدات منظومة الدفاع الجوي إس-400 بدأ في 12 يوليو في قاعدة «مرتد» الجوية في أنقرة»

وأوضحت الهيئة العامة للصناعات الدفاعية التركية في بيان أن الشحنة الأولى سُلّمت بواسطة طائرة شحن، وأن «تسلّم أجزاء المنظومة سيتواصل في الأيام القادمة»، وأضاف البيان أن المنظومة «سيبدأ تشغيلها بالطريقة التي تحددها السلطات المعنية عندما تصبح جاهزة تماما»

وفي موسكو، أعلنت متحدثة باسم الهيئة الفيديرالية للتعاون العسكري والتقني ماريا فوروبييفا لوكالة «انترفاكس» الروسية أنه «بدأ تسليم منظومات إس-400 إلى تركيا»، مضيفة: «عمليات التسليم ستحصل وفق مهل مقررة من الجانبين»

ونقلت وكالة «تاس» الروسية الرسمية عن مصدر قوله إن طائرة ثانية تحمل عناصر أخرى من منظومة إس-400 يُفترض أن تُقلع «قريباً»، وإن شحنة ثالثة تضمّ أكثر من 120 صاروخاً من أنواع مختلفة سيتم إرسالها «في أواخر فصل الصيف» عبر الطرق البحرية. من جهته، أكد مسؤول كبير في الحلف، طالبا عدم كشف اسمه، أن الحلف «قلق» لبدء تسلم تركيا الصواريخ الروسية، وأضاف أن «العمل المشترك لقواتنا المسلحة أمر أساسي للحلف الأطلسي من أجل تسيير عملياتنا ومهماتنا»

ومنحت واشنطن تركيا في مطلع يونيو مهلة تنتهي في 31 يوليو للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأمريكية

روابط ذات صلة

العاصفة باري تتجه صوب لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة

العاصفة باري تتجه صوب لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة
27 % ارتفاع أسعار بعض السجائر.. والتطبيق من ديسمبر

27 % ارتفاع أسعار بعض السجائر.. والتطبيق من ديسمبر
طقس اليوم: أتربة وغبار في الشرقية والرياض ونجران

طقس اليوم: أتربة وغبار في الشرقية والرياض ونجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*