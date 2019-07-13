العسل غير المغشوش يُخفِّض سكر الدم المرتفع

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كشف مدير عيادة نيويورك لأمراض الكلى استشاري أمراض الباطنة الدكتور نوري الوائلي لـ«عكاظ» إيجابية العسل غير المخلوط أو المغشوش على مرضى السكر خصوصا النوع الثاني، كونه ينشط البنكرياس. وأوضح على هامش مشاركته في مهرجان العسل بالباحة أن فوائد العسل لا حصر لها، بدءا من الحماية من أمراض القلب والكلى والكبد وارتفاع ضغط الدم، ولفت إلى أن جودة العسل تعتمد على الموثوقية في البائع أو اللجوء للمختبر للتأكد من خلوه من الغش

وأكد الوائلي أن تأثير العسل على خفض السكر في الدم مثبت علميا وبالدليل التحليلي والمخبري، مشددا على ضرورة استمرار مراجعة مريض السكري والضغط والكلى للطبيب وتناول الأدوية المقررة طبيا، وأوضح أن العسل الخالي من الخلط والغش يساعد في رفع قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين، وخفض وزن الجسم. وعدّ استعمال سكر الطعام الأبيض سبباً في زيادة الوزن وزيادة العوامل المسببة لأمراض القلب. وأضاف الوائلي أن العسل قادر على القضاء على مختلف أنواع البكتيريا الممرضة للإنسان والجراثيم المقاومة للمضادات، كما أنه يداوي الجروح والقروح، ويحمي من الغرغرينا عند مداواة القدم السكرية به