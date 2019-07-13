موسم جدة يستضيف أبلة فاهيتا للمرة الأولى في المملكة بتنظيم مميز من بلو دايموندز

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استضاف موسم جدة وعلى مد يومين ١١و١٢ يوليو سهرة كوميدية مميزة مع أبلة فاهيتا وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذين حضروا خصيصاً لمشاهدة العرض واستمتعوا بأسلوب أبلة فاهيتا الكوميدي المعروف عنها والذي طالما رسم البهجة على كافة متابعيها على مستوى الوطن العربي كما شهد الحفل العديد من الفقرات التي نالت استحسان وتفاعل كافة الحضور من خلال مشاركة العديد من الفنانين المعروفين والذي يأتي في مقدمتهم الفنان خالد سليم اضافة إلى الفنانة الكوميدية شيماء سيف و مشاركة الفنان الكوميدي السعودي طارق الحربي وبحضور نجم السوشيال ميديا السعودي الدكتور حسن غنيم

ومن جانبه اكد عبدالله أبو الجدايل رئيس مجلس إدارة بلو دايموندز الشركة المنظمة للحفل على ان موسم جدة احد مواسم السعودية يهدف لابراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول التي تمتلك عوامل جذب تجعلها في مقدمة الدول السياحية في المنطقة كما يسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من اهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني فضلاً عن تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تمكين شباب الوطن وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠

وأضاف في ختام الفعاليات التي شاركنا بها في موسم جدة والتي نتمنى ان تكون مشاركتنا قد ساهمت في نجاح فعاليات الموسم أتقدم بخالص التهاني القلبيه لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع حفظه الله والى معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للترفيه والى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ال سعود رئيس موسم جده على الدعم اللامحدود والنجاح المبهر لمواسم السعوديه بشكل عام وموسم جده على وجه الخصوص،كما اود ان اتوجه بالشكرللمشرف العام على اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة عبد الله مخارش، وعبدالله دنبر مدير شركة بلودايموندز على مجهوداتهم ودعمهم للحفل، وشكر خاص للرعاه والشركاء الاستراتيجيون بدئا بالهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للثقافة، الخطوط الجوية العربية السعودية، اس تي سي، والشكر موصول للحضور الكريم، فبوجودكم يكون للحفل رونق أخر

استضاف موسم جدة وعلى مد يومين ١١و١٢ يوليو سهرة كوميدية مميزة مع أبلة فاهيتا وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذين حضروا خصيصاً لمشاهدة العرض واستمتعوا بأسلوب أبلة فاهيتا الكوميدي المعروف عنها والذي طالما رسم البهجة على كافة متابعيها على مستوى الوطن العربي كما شهد الحفل العديد من الفقرات التي نالت استحسان وتفاعل كافة الحضور من خلال مشاركة العديد من الفنانين المعروفين والذي يأتي في مقدمتهم الفنان خالد سليم اضافة إلى الفنانة الكوميدية شيماء سيف و مشاركة الفنان الكوميدي السعودي طارق الحربي وبحضور نجم السوشيال ميديا السعودي الدكتور حسن غنيم