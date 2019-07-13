مقطع فيديو يقود مواطن إلى السجن وتغريمه 5 آلاف ريال.. والكشف عن جريمته!

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قضت محكمة سعودية بمعاقبة مواطن متهم بسرقة محتويات سيارة بالسجن 6 أشهر وغرامة 5000 ريال وبات الحكم نهائيا.

وحسب” عكاظ” استندت المحكمة في إدانتها للمتهم على مقطع فيديو مدته 55 ثانية ظهر فيها مجهول يترجل سيارته المسجل ‏أرقامها في التسجيل ويكمل عملية سرقة مقتنيات ومبالغ نقدية من السيارة قبل أن يلوذ بالفرار.

وأظهر المقطع الفيديو التي حصلت عليها النيابة العامة من بناية مجاورة من مسرح الجريمة وظهر أن فتح باب المركبة استغرق 20 ثانية. واستجوبت المحكمة المتهم الذي أقر بملكية السيارة التي ظهرت في مسرح الجريمة عند ترجل أحد الملثمين منها وتنفيذ عملية السرقة لكنه أنكر أن يكون هو السارق.

وطالب المدعي العام بمعاقبة المتهم بعقوبة تعزيرية زاجرة له ورادعة لغيره باعتبار ما أعقب عليه المتهم فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وسألت المحكمة المتهم هل هناك من يستخدم السيارة غيرك؟ وهل تفتح السيارة بأي مفتاح؟ فأجاب بالنفي ولا يتهم أحدا بسرقة السيارة.

وبناء على دعوى المدعي العام المرصودة نظراً كون السيارة المستخدمة في موقع السرقة مملوكة للمتهم ‏ولا يتهم أحدا بسرقتها وهي حديثة الصنع ويصعب فتحها بأي مفتاح، وحيث إن الإنسان مسؤول على ما تحت يده، واستنادا إلى مقاطع الفيديو قد أثبتت المحكمة بإدانة المتهم بسرقة محتويات المركبة ومبلغ مالي بداخلها وعاقبته بالسجن والغرامة .