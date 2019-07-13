العاصفة باري تتجه صوب لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة

العاصفة باري تتجه صوب لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة

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العاصفة باري تتجه صوب لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة

العاصفة باري تتجه صوب لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة
http://almnatiq.net/?p=750541
المناطق_وكالات

تندفع العاصفة الاستوائية “باري” المتحركة ببطء نحو ولاية لويزيانا الأمريكية بعدما اكتسبت قوة فوق خليج المكسيك مهددة بالتسبب في هطول أمطار تصل إلى 50 سنتيمترًا في الولاية المشبعة بالمياه بالفعل.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن متخصصين يراقبون العاصفة أكدوا أن “باري” يمكن أن تتسبب في هطول أمطار مهددة للحياة في لويزيانا وساحل الخليج الأوسط.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تصبح العاصفة إعصارًا من الفئة الأولى يوم السبت قبل أن تصل إلى اليابسة.
ووجه مركز الأعاصير تحذيرًا لمعظم مناطق ساحل لويزيانا. وقال المركز “الحركة البطيئة لباري ستتسبب في طول الفترة التي ستهطل فيها الأمطار الغزيرة وتهدد بحدوث فيضان على طول ساحل الخليج الأوسط”.

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