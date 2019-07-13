احدث الأخبار

صفقة غريزمان.. أتلتيكو يطالب برشلونة بـ80 مليون إضافية
أبرز المواد
 لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف
أبرز المواد
 اليمن يدعو الكونغرس الأمريكي لاتخاذ موقف ضد انتهاكات الحوثيين الصارخة لحقوق الإنسان
أبرز المواد
 “الاتحاد” يوافق على إعارة اللاعب رودريجيز إلى نادي فنربخشه التركي
أبرز المواد
 ملك ماليزيا يغادر المدينة المنورة
أبرز المواد
 النيابة العامة تكشف عن عقوبة الحصول على بيانات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية العراق بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
أبرز المواد
 لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف
أبرز المواد
 غضب اتحادي بعد فوز النصر بصفقة اللاعب عبد الفتاح آدم
أبرز المواد
 أمم أفريقيا: نسور قرطاج تتحدى أسود التيرانجا في لقاء البحث عن الحقيقة
أبرز المواد
 التقاعد: حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها وتُصرف للمستفيدين
أبرز المواد
 برشلونة يكسر حاجز المليار بالتعاقدات في وقت قياسي
أبرز المواد
صفقة غريزمان.. أتلتيكو يطالب برشلونة بـ80 مليون إضافية

صفقة غريزمان.. أتلتيكو يطالب برشلونة بـ80 مليون إضافية

أبرز المواد
لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف

لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف

أبرز المواد
اليمن يدعو الكونغرس الأمريكي لاتخاذ موقف ضد انتهاكات الحوثيين الصارخة لحقوق الإنسان

اليمن يدعو الكونغرس الأمريكي لاتخاذ موقف ضد انتهاكات الحوثيين الصارخة لحقوق الإنسان

أبرز المواد
“الاتحاد” يوافق على إعارة اللاعب رودريجيز إلى نادي فنربخشه التركي

“الاتحاد” يوافق على إعارة اللاعب رودريجيز إلى نادي فنربخشه التركي

أبرز المواد

النيابة العامة تكشف عن عقوبة الحصول على بيانات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة

النيابة العامة تكشف عن عقوبة الحصول على بيانات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة
http://almnatiq.net/?p=750567
المناطق_الرياض

كشفت النيابة العامة عن عقوبة محاولة الوصول إلي معلومات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة، للحصول على بيانات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات، وهي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.

وأوضحت النيابة أن المقصود بالبيانات؛ المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وإنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.

وأضافت أن الدخول غير المشروع هو دخول الشخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.

وأشارت إلى أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يُرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.

روابط ذات صلة

صفقة غريزمان.. أتلتيكو يطالب برشلونة بـ80 مليون إضافية

صفقة غريزمان.. أتلتيكو يطالب برشلونة بـ80 مليون إضافية
لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف

لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف
اليمن يدعو الكونغرس الأمريكي لاتخاذ موقف ضد انتهاكات الحوثيين الصارخة لحقوق الإنسان

اليمن يدعو الكونغرس الأمريكي لاتخاذ موقف ضد انتهاكات الحوثيين الصارخة لحقوق الإنسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*