ورشة للخطاط السعودي سعيد الغامدي بدولة البانيا

المناطق_عادل الزهراني

شارك الخطاط سعيد لافي الغامدي مستشار الخط العربي والمشرف على لجنة الخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بجدة بفعاليات مركز الفكر والحضارة الاسلامية بدولة البانيا بدعوة من المركز لإقامة ورشة عن الخط العربي لمدة اربعة ايام وكانت محاور الورشة في اليوم الاول عن تاريخ الخط العربي بمشاركة عدد من المتدربين ومحبي الخط العربي وبحضور رئيس مجلس الادارة بالمركز الدكتور فاروق بوروفا , واليوم الثاني كان محور الورشة عن خط الرقعة والتدريب علية بالميزان الحرفي التصحيح لهذا الخط , اما اليوم الثالث كان عن الخط الديواني وكتابة الحروف بالميزان الحرفي والقواعد الاساسية للخط الديواني

وفي اليوم الرابع كان تكريم المتدربين واستلام الشهادات من رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة الدكتور رامز مصطفى زكاي .

وفي نهاية اللقاء قام الخطاط سعيد لافي الغامدي بزيارة لسعادة السفير السعودي لدى دولة البانيا الاستاذ عبدالمؤمن محمد شرف وتقديم لوحة كهديه .