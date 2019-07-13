احدث الأخبار

الذهب فوق 1400 دولار مع تجاهل المستثمرين بيانات أمريكية
أبرز المواد
 مواطن يروي لحظات الرعب أثناء إنقاذه وصديقه 3 أطفال من حريق في مكة
أبرز المواد
 آخر تطورات واقعة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر أوكيناوا اليابانية
أبرز المواد
 ورشة للخطاط السعودي سعيد الغامدي بدولة البانيا
أبرز المواد
 مقطع فيديو يقود مواطن إلى السجن وتغريمه 5 آلاف ريال.. والكشف عن جريمته!
أبرز المواد
 الداخلية: توقيف 1380 مواطناً تورطوا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
أبرز المواد
 «الحرس الوطني» تعلن نتائج المقبولين مبدئياً لعام 1440هـ
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية” تكشف عن بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى
أبرز المواد
 موسم جدة يستضيف أبلة فاهيتا للمرة الأولى في المملكة بتنظيم مميز من بلو دايموندز
أبرز المواد
 العسل غير المغشوش يُخفِّض سكر الدم المرتفع
أبرز المواد
 تركيا تتجاهل التهديد الأمريكي .. الصواريخ الروسية تصل أنقرة
أبرز المواد
الذهب فوق 1400 دولار مع تجاهل المستثمرين بيانات أمريكية

الذهب فوق 1400 دولار مع تجاهل المستثمرين بيانات أمريكية

أبرز المواد
مواطن يروي لحظات الرعب أثناء إنقاذه وصديقه 3 أطفال من حريق في مكة

مواطن يروي لحظات الرعب أثناء إنقاذه وصديقه 3 أطفال من حريق في مكة

أبرز المواد
آخر تطورات واقعة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق

آخر تطورات واقعة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق

أبرز المواد
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر أوكيناوا اليابانية

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر أوكيناوا اليابانية

أبرز المواد

ورشة للخطاط السعودي سعيد الغامدي بدولة البانيا

ورشة للخطاط السعودي سعيد الغامدي بدولة البانيا
http://almnatiq.net/?p=750568
المناطق_عادل الزهراني

شارك الخطاط سعيد لافي الغامدي مستشار الخط العربي والمشرف على لجنة الخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بجدة بفعاليات مركز الفكر والحضارة الاسلامية بدولة البانيا بدعوة من المركز لإقامة ورشة عن الخط العربي لمدة اربعة ايام وكانت محاور الورشة في اليوم الاول عن تاريخ الخط العربي بمشاركة عدد من المتدربين ومحبي الخط العربي وبحضور رئيس مجلس الادارة بالمركز الدكتور فاروق بوروفا , واليوم الثاني كان محور الورشة عن خط الرقعة والتدريب علية بالميزان الحرفي التصحيح لهذا الخط , اما اليوم الثالث كان عن الخط الديواني وكتابة الحروف بالميزان الحرفي والقواعد الاساسية للخط الديواني
وفي اليوم الرابع كان تكريم المتدربين واستلام الشهادات من رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة الدكتور رامز مصطفى زكاي .
وفي نهاية اللقاء قام الخطاط سعيد لافي الغامدي بزيارة لسعادة السفير السعودي لدى دولة البانيا الاستاذ عبدالمؤمن محمد شرف وتقديم لوحة كهديه .

روابط ذات صلة

الذهب فوق 1400 دولار مع تجاهل المستثمرين بيانات أمريكية

الذهب فوق 1400 دولار مع تجاهل المستثمرين بيانات أمريكية
مواطن يروي لحظات الرعب أثناء إنقاذه وصديقه 3 أطفال من حريق في مكة

مواطن يروي لحظات الرعب أثناء إنقاذه وصديقه 3 أطفال من حريق في مكة
آخر تطورات واقعة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق

آخر تطورات واقعة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*