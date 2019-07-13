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مواطن يروي لحظات الرعب أثناء إنقاذه وصديقه 3 أطفال من حريق في مكة

مواطن يروي لحظات الرعب أثناء إنقاذه وصديقه 3 أطفال من حريق في مكة
http://almnatiq.net/?p=750571
المناطق_مكة

روى مواطن كيفية إنقاذه وزميله 3 أطفال من كارثة كادت أن تقع إثر نشوب حريق في منزلهم.
وحسب”العربية.نت” قال عبدالعزيز الزهراني : “كنت متجهاً عصر الخميس، أنا وصديقي ابراهيم عسيري، إلى أحد المطاعم بحي الشرائع في مكة، وأثناء مرورنا بأحد الطرق في مخطط الخضراء، سمعنا صراخ أطفال وطلبهم للاستغاثة من شباك إثر حريق اندلع في منزلهم. في إشارة إلى لحظات رعب عاشها الأطفال بعدما اندلع الحريق في منزلهم.
وأضاف: صعدت أنا وزميلي إلى الشقة، وحاولنا كسر الباب إلا أننا لم نستطع لكثافة الدخان المنبعث فخرجت بسرعة، وتسلقت سور المنزل من الخارج، وكسرت الشباك وأخرجت الأطفال من فتحة صغيرة.
وتابع: أول موقف من نوعه في حياتي، وأحمد الله أن وفقني لإنقاذ أرواح الأطفال”.

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