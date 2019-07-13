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النفط يغلق مرتفعاً ومزيج برنت عند 66.72 دولاراً للبرميل

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النفط يغلق مرتفعاً ومزيج برنت عند 66.72 دولاراً للبرميل

النفط يغلق مرتفعاً ومزيج برنت عند 66.72 دولاراً للبرميل
http://almnatiq.net/?p=750577
المناطق_وكالات

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر مع تجاذب السوق بين هبوط انتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك بأكثر من النصف بسبب عاصفة استوائية وبين مخاوف من فائض في الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند التسوية 66.72 دولار للبرميل، مرتفعة 20 سنتا في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا لتغلق عند 60.21 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع صعد برنت 4 في المئة بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب قدرها 4.7 في المئة. وكان الخامان القياسيان قد هبطا الأسبوع الماضي.

وعززت العاصفة الاستوائية باري، التي من المتوقع أن تصبح إعصارا قبل أن تصل إلى اليابسة في مطلع الأسبوع القادم، عقود
الخام مع قيام شركات النفط في خليج المكسيك بتقليص الانتاج.

لكن وكالة الطاقة الدولية توقعت اليوم أن إنتاج النفط الأمريكي المتزايد سيتفوق على الطلب العالمي ليؤدي إلى زيادة كبيرة في
المخزونات حول العالم في الأشهر التسعة المقبلة.

وجاء تقرير الوكالة بعد يوم من توقعات لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بوفرة في إمدادات الخام العام القادم على الرغم من اتفاق تقوده المنظمة لكبح المعروض.

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