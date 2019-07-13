غضب اتحادي بعد فوز النصر بصفقة اللاعب عبد الفتاح آدم

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خرج أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، عن شعوره بعد نجاح نادي النصر، في خطف إحدى الصفقات الكبرى من فريقه، في الميركاتو الصيفي الحالي

ونجح النصر، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، من حسم صفقة التعاقد مع عبدالفتاح آدم، مهاجم التعاون، لمدة 5 سنوات قادمة، بداية من الموسم الرياضي 2019-2020

واتهم الحائلي في تصريحات صحفية، رئيس التعاون محمد القاسم، بالتلاعب بفريق الاتحاد، وعدم الالتزام بكلمته واحترام اتفاقه المسبق معه، بشأن صفقة آدم

وكشف رئيس الاتحاد، أنه اتفق مع القاسم، على التعاقد مع عبدالفتاح آدم، مقابل 20 مليون ريال، بالإضافة إلى لاعب، وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات

وأضاف: “ولكن مع الأسف، وجدنا تعامل غير احترافي من القاسم، حيث لم يرد على اتصالاتنا طوال الساعات الماضية، وفي النهاية قام ببيع آدم، إلى فريق النصر، بـ18 مليون ريال، أي أقل مما عرضناه”

ووجه أنمار الحائلي، رسالة إلى جمهور الاتحاد، بأن الفريق لن يتراجع عن خططه في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بأقوى الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي

* كلمة السر

من ناحيتهما، كشف عدد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين، عن كلمة السر النصراوية، في حسم صفقة مهاجم التعاون، في الميركاتو الصيفي الحالي

واعتبر الإعلامي عادل الملحم في تغريده عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن أحمد البريكي، المدير التنفيذي لنادي النصر، هو كلمة السر، وصاحب الفضل الأكبر في حسم صفقة آدم، والتفوق على الاتحاد

أما الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، فوجه رسالة شكر وتقدير إلى البريكي، على مجهوده الكبير في حسم صفقة عبدالفتاح آدم

وأشار المريسل عبر حسابه بـ”تويتر”، إلى أن عبدالرحمن الحلافي، عضو شرف النصر، والداعم للمرشح لمنصب رئاسة النادي صفوان السويكت، يصر على الإبقاء على البريكي، في منصبه، مع الإدارة الجديد

وشدد الناقد الرياضي، على أن أحمد البريكي، اعتذر عن الاستمرار في منصبه، مع الإدارة الجديدة، ومتمسك برأيه تمامًا، قائلًا: “رحيلك خسارة”

خرج أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، عن شعوره بعد نجاح نادي النصر، في خطف إحدى الصفقات الكبرى من فريقه، في الميركاتو الصيفي الحالي

ونجح النصر، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، من حسم صفقة التعاقد مع عبدالفتاح آدم، مهاجم التعاون، لمدة 5 سنوات قادمة، بداية من الموسم الرياضي 2019-2020

واتهم الحائلي في تصريحات صحفية، رئيس التعاون محمد القاسم، بالتلاعب بفريق الاتحاد، وعدم الالتزام بكلمته واحترام اتفاقه المسبق معه، بشأن صفقة آدم

وكشف رئيس الاتحاد، أنه اتفق مع القاسم، على التعاقد مع عبدالفتاح آدم، مقابل 20 مليون ريال، بالإضافة إلى لاعب، وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات

وأضاف: “ولكن مع الأسف، وجدنا تعامل غير احترافي من القاسم، حيث لم يرد على اتصالاتنا طوال الساعات الماضية، وفي النهاية قام ببيع آدم، إلى فريق النصر، بـ18 مليون ريال، أي أقل مما عرضناه”

ووجه أنمار الحائلي، رسالة إلى جمهور الاتحاد، بأن الفريق لن يتراجع عن خططه في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بأقوى الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي

* كلمة السر

من ناحيتهما، كشف عدد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين، عن كلمة السر النصراوية، في حسم صفقة مهاجم التعاون، في الميركاتو الصيفي الحالي

واعتبر الإعلامي عادل الملحم في تغريده عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن أحمد البريكي، المدير التنفيذي لنادي النصر، هو كلمة السر، وصاحب الفضل الأكبر في حسم صفقة آدم، والتفوق على الاتحاد

أما الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، فوجه رسالة شكر وتقدير إلى البريكي، على مجهوده الكبير في حسم صفقة عبدالفتاح آدم.

وأشار المريسل عبر حسابه بـ”تويتر”، إلى أن عبدالرحمن الحلافي، عضو شرف النصر، والداعم للمرشح لمنصب رئاسة النادي صفوان السويكت، يصر على الإبقاء على البريكي، في منصبه، مع الإدارة الجديد

وشدد الناقد الرياضي، على أن أحمد البريكي، اعتذر عن الاستمرار في منصبه، مع الإدارة الجديدة، ومتمسك برأيه تمامًا، قائلًا: “رحيلك خسارة”