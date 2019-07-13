القيادة تهنئ رئيس جمهورية العراق بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق الأمن والاستقرار.