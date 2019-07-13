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ملك ماليزيا يغادر المدينة المنورة

ملك ماليزيا يغادر المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=750601
المناطق_المدينة

غادر جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، المدينة المنورة اليوم بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه, وتشرف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – , وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما – .
وكان في وداع جلالته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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